Trieste: incidente all'incrocio fra viale XX Settembre e via Timeus

TRIESTE - Ancora un incidente nella mattinata del 19 aprile che ha visto scontrarsi un mezzo a due ruote e un’automobile.

I FATTI - Il sinistro è avvenuto poco prima dell 10.20 all’incrocio fra viale XX Settembre e via Timeus. Ad avere la peggio la persona alla guida dello scooter una persona di circa 60 anni che è stata soccorsa da un’ambulanza inviata sul posto della Sores. I sanitari dopo aver visitato il ferito lo hanno condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, in codice verde. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani, per i rilievi del caso e i vigili del fuoco.