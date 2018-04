Porto nuovo, Trieste, fermato e denunciato un camionista con una patente falsa

TRIESTE - Durante i controlli di sicurezza in ambito portuale, effettuati lo scorso 16 aprile, la polizia di Frontiera Marittima, all’interno del punto franco nuovo, ha individuato una motrice marca Mercedes 930.20, di colore bianco, che stava circolando priva di targhe.

IL FERMO - Il conducente, un cittadino irakeno, A.S. le sue iniziali, ha esibito una patente di guida internazionale irakena, che da un attento esame effettuato mediante apparecchiature tecniche specifiche, in uso alla polizia marittima, è risultata essere interamente contraffatta. Il documento è stato posto sotto sequestro penale mentre il conducente del mezzo è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria per il reato di uso di atto falso. Nella circostanza è stato anche sanzionato per le previste violazioni del codice della strada e la motrice è stata posta sotto sequestro amministrativo.