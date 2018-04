TRIESTE - Torna il Park&Bus gratuito in occasione di Piazza Europa 2018. Il servizio, che ha mostrato di essere molto apprezzato da triestini e turisti durante le scorse festività natalizie e nei giorni di carnevale, è promosso e sostenuto da Trieste Trasporti (gruppo Arriva) in collaborazione con il Comune di Trieste ed Esatto. Anche questa volta il Park&Bus consentirà di lasciare l’automobile in apposite aree semiperiferiche e di raggiungere il centro città in autobus senza dover pagare il biglietto.

CINQUE I PARCHEGGI COINVOLTI: Opicina (quadrivio, lato Banne), via Flavia (piazzale Cagni), Chiarbola (piazzale delle Puglie), Barcola (piazzale 11 Settembre) e via Carli. In ciascun parcheggio sarà delimitata un’area dedicata all’iniziativa. Il servizio sarà attivo dal 22 al 25 aprile: si potrà parcheggiare gratuitamente nelle aree indicate dalle 10 alle 20 di domenica e mercoledì e dalle 15 alle 20 di lunedì e martedì. Il personale addetto, presente sul posto, consegnerà agli utenti un biglietto per viaggiare sui normali autobus di linea fino alla mezzanotte di ciascuna giornata (senza la necessità di dotarsi di ulteriori titoli di viaggio).

IL BIGLIETTO dovrà essere obliterato nel viaggio di andata e dovrà essere esibito a richiesta dei verificatori a bordo dei mezzi. Per l’occasione, grazie a Esatto, sarà gratuito anche il parcheggio di via Carli (normalmente a pagamento). «Obiettivo del Park&Bus è di alleggerire il traffico in città nei periodi di maggiore affluenza, quando i parcheggi sono un problema e spostarsi in automobile può diventare complicato e persino faticoso. Questa iniziativa, che Trieste sta cominciando a gradire e a fare propria, è un invito a voler bene alla città, e a muoversi con i mezzi pubblici per godersi eventi, manifestazioni e shopping senza stress» dice Arianna De Luca, referente marketing di Trieste Trasporti.

NEI GIORNI DI PIAZZA EUROPA sono anche previste alcune deviazioni ai normali percorsi di linea, in virtù della chiusura al traffico di via Mazzini (nel tratto compreso fra via Imbriani e le rive) dalle 15 di sabato 21 aprile all’ultima corsa di mercoledì 25 aprile. In particolare saranno soggette a modifiche le linee 4 (direzione piazza Tommaseo), 5 (entrambe le direzioni), 9 (entrambe le direzioni), 10 (entrambe le direzioni, con capolinea in piazza della Borsa), 11 (direzione corso Italia), 17 (direzione piazza Tommaseo), 18 (direzione corso Italia), 24 (entrambe le direzioni), 25 (direzione corso Italia), 28 (direzione piazza Tommaseo), 30 (entrambe le direzioni) e A (entrambe le direzioni). I dettagli dei percorsi modificati sono disponibili sul sito www.triestetrasporti.it alla sezione Ultima Ora. Aggiornamenti anche su Twitter (@triestetrasport) e sul canale Telegram del Comune di Trieste.