“La differenziata crea nuove risorse”: parte la nuova campagna per la raccolta differenziata

TRIESTE - «La differenziata crea nuova risorse per la tua città»: è questo il claim forte della nuova campagna messa in campo sinergicamente da Comune di Trieste e AcegasApsAmga per sensibilizzare i cittadini ad una corretta raccolta differenziata e che a partire da questa settimana potrà essere notata sulle pensiline degli autobus della città. La nuova campagna nasce dall’elemento di valore del rifiuto che non deve più essere visto come mero oggetto di scarto, ma come una possibile risorsa se correttamente differenziata. Nell’ottica dell’economia circolare la vita di un oggetto non finisce infatti quando viene buttato, ma può venire riutilizzato molteplici volte, se non all’infinito come nel caso del vetro. Ed è proprio una campana del vetro, ironicamente trasformata in un simpatico salvadanaio, che compare al centro della nuova campagna, richiamando appunto l’attenzione sulle risorse che si possono generare per i servizi della propria città, semplicemente conferendo correttamente i rifiuti: «differenziare i rifiuti, agevola il corretto riciclo, liberando risorse e generando più ricchezza per i servizi della città» recita l’immagine.

LA NUOVA IMMAGINE IN AFFIANCAMENTO ALLA CAMPAGNA SULL’ECONOMIA CIRCOLARE - La nuova campagna, ideata e realizzata in collaborazione con l’agenzia Giotto Enterprise s.n.c di Trieste, si affianca alla campagna multi-soggetto avviata nel corso del 2017, più concentrata sul tema dell’economia circolare. Con un riferimento semplice e immediato a prodotti creati a partire da materiale recuperato, la campagna multi-soggetto, intende invece far percepire ai cittadini l’importanza di una buona raccolta differenziata, in quantità e qualità. Grazie alla pluralità di soggetti (uno per ognuna delle maggiori tipologie di raccolta differenziata), la campagna rende concreto il contributo che ogni cittadino può dare quotidianamente allo sviluppo della cosiddetta «economia circolare».

INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ONLINE E SULL’APP IL RIFIUTOLOGO - E' sempre possibile ottenere maggiori informazioni ed aggiornamenti sulla raccolta differenziata a Trieste e sui servizi ambientali dell'azienda recandosi sul sito internet www.acegasapsamga.it e indicando il proprio comune di residenza. Sempre sul sito sono inoltre disponibili i molteplici canali di contatto per poter interagire direttamente con l’azienda per inviare eventuali segnalazioni e richieste. E’ inoltre disponibile l'App Il Rifiutologo, l’assistente online per la raccolta differenziata: una volta scaricata l'applicazione dal proprio store (disponibile per Android, IOS e WindowsPhone), l'applicazione fornisce una pratica e utile guida sul corretto conferimento di ogni rifiuto. Inoltre permette di inviare, con un semplice click segnalazioni ambientali, anche una foto di eventuali situazioni di abbandono rifiuti o richieste di interventi nel territorio.