A due aziende di Trieste l'attribuzione della qualifica "Locale storico del Fvg"

TRIESTE - La Giunta del Friuli Venezia Giulia all'unanimità, su proposta dell'assessore regionale alle attività produttive, ha deliberato l'attribuzione della qualifica di 'Locale Storico del Friuli Venezia Giulia', a due esercizi commerciali di Trieste: l'oreficeria orologeria Laurenti Stigliani e Marcello Sessi arredamento, attivi rispettivamente dal 1919 e dal 1910. Le due attività economiche potranno dunque utilizzare la denominazione di 'Locale Storico del Friuli Venezia Giulia' e il relativo marchio.

La delibera ricorda come, in base alla legge regionale 29 del 2005, la Regione salvaguarda e valorizza i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico o che costituiscano testimonianza storica, culturale o tradizionale.

L'individuazione - da parte dell'Amministrazione regionale in collaborazione con i Comuni - degli esercizi pubblici e commerciali con queste caratteristiche, avviene attraverso un censimento rilevato in base alla scheda e alla metodologia adottata dalla Giunta regionale nel 2006, in cui sono indicati i requisiti per l'ottenimento della qualifica di locale storico.