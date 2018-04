TRIESTE - Quali storie si nascondono dietro a immagini o fotografie diventate famose? Questo il tema del prossimo incontro culturale organizzato dal Goethe-Zentrum Triest, l’associazione culturale che ha come scopo la diffusione della lingua e della cultura tedesca. L’appuntamento, a ingresso libero, si terrà giovedì 26 aprile alle 18 al Caffè San Marco di Trieste.

Dopo il successo della prima parte che si è tenuta l’anno scorso, torna a grande richiesta un secondo incontro sempre a cura di Mareike Beba, insegnate di tedesco del Goethe-Zentrum Triest, dal titolo 'Bilder, die Geschichte Schreiben'. Alcune immagini sono state viste talmente tanto spesso da essere entrate a far parte dell’immaginario collettivo. Vale la pena guardare dietro le quinte e dietro gli obiettivi per scoprire quali siano le loro origini e capire se è l’immagine stessa ad avere influenzato la narrazione degli eventi o quale sia la vera storia che essa custodisce. L'incontro si svolge in italiano e tedesco. Info: info@goethezentrumtriest.it - tel. 040 635764.