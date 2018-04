‘Piacevolmente Carso’ appuntamento a Sgonico sul sentiero Riselce

TRIESTE - Per ‘Piacevolmente Carso’, escursioni con la cooperativa Curiosi di natura, domenica 29 aprile dalle 9.30 alle 13 è in programma una visita guidata a Sgonico, sul Sentiero Riselce. Una passeggiata tra boschi, muschi, prati e landa carsica fiorita, fino alla dolina Riselce, una delle più spettacolari del Carso triestino, con pareti a strapiombo di 40 metri. In programma anche una visita agli esterni del Baratro dei Cavalli, celato nel bosco tra affascinanti pareti verticali, usate per scalate su roccia. Con letture a tema dal vivo.

UNA FACILE PASSEGGIATA su sterrati e sentieri quasi in piano, o con moderate salite. Unico punto più impegnativo è la discesa nella dolina Riselce, per la quale si raccomandano scarpe da trekking o da escursione: per chi non se la sente, potrà ammirarla da fuori, dall’alto. Per il resto l’uscita è adatta anche a persone poco allenate, in normali condizioni fisiche.

RITROVO ALLE 9.10 NELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO DI SGONICO. Le escursioni proseguiranno poi di domenica fino al 3 giugno. Ogni giorno possibilità di degustazioni dai ristoratori di ‘Sapori del Carso’, con un buono sconto del 10%. L’uscita successiva si terrà domenica 13 maggio ‘Da Opicina al Monte Grisa’. Ritrovo alle 9.10 all’Obelisco di Opicina. Quote di partecipazione: 8 euro; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. È raccomandata la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni all'email curiosidinatura@gmail.com | 340.5569374 | www.curiosidinatura.it |