Trieste: Live Swing al cafè Rossetti 

TRIESTE - Ancora una grande serata Swing al cafè Rossetti: per gli Swinging Friday sotto la direzione artistica di Stefano Franco, venerdì 27 aprile dalle 22 sarà di scena il Flampet Duo (Flavio Davanzo e Stefano Franco) per una serata a tutto Swing di musica e ballo Lindy Hop a cui sono invitati gli Hoppers di tutta la regione e la vicina Slovenia.

I MUSICISTI - Sul palco per una scatanata serata che farà rivivere agli appassionati la Swing Era saliranno Stefano Franco, noto pianista jazz e honky-tonk piano, e Flavio Davanzo è particolarmente conosciuto e apprezzato a livello nazionale. Ha suonato con Toni Scott, Kenny Wheeler e John Taylor l e la sua lunga e proficua collaborazione con Giancarlo Schiaffini è sfociata in 4 anni di dischi e concerti in Italia e all'estero. Dal 2009 insegna tromba Classica e moderna in Istituti Statali, Licei e Conservatori. Al suo attivo vanta una quarantina di incisioni come turnista e alle spalle ha una lunga attività di arrangiatore presso il teatro Miela di Trieste. E' il Direttore della Shipyard Big Band. Ingresso libero.

