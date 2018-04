‘Il paesaggio che vive. Living landscape’: nuovo appuntamento del ciclo di conferenze e visite sul territorio

TRIESTE - Prosegue il ciclo di conferenze e di visite sul territorio organizzate dal Museo Civico di Storia Naturale di Trieste in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L’iniziativa conclude la mostra temporanea ‘Porta del Carso/Vrata na Kras’ visitabile al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste fino al 27 maggio 2018 e realizzata nell’ambito del progetto europeo di ricerca sul paesaggio del Carso con la collaborazione dell’Univerza na Primorskem/Universita del Litorale in veste di leader partner, la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia, Javni Zavod za varstvo kulturne dediščine (l’Istituto sloveno per la tutela del patrimonio culturale), la Provincia di Trieste, Javni Park Škocjanske jame (Il Parco delle grotte di San Canziano), il Comune di Duino Aurisina/Občina Devin Nabre¸ina.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO si terrà domenica 29 aprile, con ritrovo alle 10, nel centro del paese di Banne/Bani, a cura dell'Associazione culturale Skd-Acs Grad, con Pavel Vidau e Neva Hussu. Lungo un percorso (non difficoltoso) si andrà alla scoperta delle emergenze dell’antico paese di Banne/Bani attraverso la sua storia: menzionato già nel 1139, riconosciuto nel 1647 col toponimo di Vidalucka e nel 1832 con il toponimo di Baladučka. Le origini certe del paese risalgono al 1619, fondatore fu Matija Ban. Il numero dei partecipanti limitato a 30. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo norma.vojko@gmail.com. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per alcuni appuntamenti la prenotazione e obbligatoria.

Informazioni: www.museostorianaturaletrieste.it