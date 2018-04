Paura per l'ex pugile Nino Benvenuti, ricoverato d'urgenza all'ospedale

TRIESTE - Spavento e molta tensione, nel pomeriggio del 28 aprile, per Nino Benvenuti, che proprio due giorni fa ha festeggiato gli 80 anni. L’ex pugile, originario di Isola (Istria), è giunto in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata (dopo aver accusato un forte malore) è stato sottoposto d'urgenza ai primi accertamenti. I medici, dopo il ricovero, sembrano escludere il peggio, ma si riservano sulla prognosi definitiva, come precisato dall'Ansa. Hanno però detto che l'ex campione del mondo deve assolutamente riposare e rinunciare a impegni e attività varie per un periodo ancora imprecisato.