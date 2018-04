TRIESTE - Alla ricerca di idee per il 1° maggio? L'Immaginario Scientifico di Trieste sarà aperto al pubblico anche in quella giornata, dalle 10 alle 18. Un’occasione in cui dunque si potrà toccare la scienza con mano nella sezione Fenomena, tra esperimenti e apparati interattivi, ammirare le emozionanti immagini di scienza delle multivisioni nello spazio Kaleido, e osservare stelle e pianeti nel planetario Cosmo.

Informazioni: 040 224424, www.immaginarioscientifico.it