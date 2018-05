Trieste, passeggiano a Barcola e vedono un cadavere in acqua

TRIESTE - Erano circa le 15.15 quando è scattato l'allarme. A Trieste, lungo viale Miramare, nel tratto di mare che si trova di fronte al Old Wild West, a Barcola, alcuni passanti hanno notato e recuperano una persona in acqua.

LA RICHIESTA DI AIUTO - Dopo la chiamata al numero unico di emergenza, 112, sul posto , oltre ai sanitari con un’ambulanza e un’automedica, sono intervenuti gli uomini della capitaneria di porto, la polizia di Stato e i vigili del Fuoco.

NON C’E’ STATO NULLA DA FARE - Il corpo dell’uomo, apparentemente sui 75, è stato portato a riva contemporaneamente all'arrivo dei medici che hanno iniziano subito la rianimazione cardiovascolare avanzata, ma purtroppo non ha dato alcun risultato. L’uomo non ha ripreso conoscenza.