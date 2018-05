Trieste SoloDoggyRun: 340 cani al via

TRIESTE - La quinta Trieste SoloDoggyRun, organizzata da 42K srl con la collaborazione di Apd Miramar, segna un record di iscritti, con 340 cani che hanno partecipato alla corsa solidale insieme ai proprietari, nella serata di mercoledì 2 maggio.

Partenza e arrivo in piazza Unità d’Italia, per un percorso tutto cittadino di 3 km, completato correndo o camminando. I più veloci al traguardo sono stati Quick con Borut Tercon, seconda Mia al guinzaglio di Matteo Stefanini, terza Emy con Marco Soprani. Riconoscimenti anche per il cucciolo giunto da più lontano, Ice, arrivato da Bologna con Lisa Fortunati, e il cane Tasca dal Perù. Menzione speciale per il quadrupede più giovane, Pepsi, di due mesi e mezzo, in braccio della volontaria dell’Astad Alice Ferluga, e Dafne, il meno giovane, 18 anni, con Aldo Skabar. Per tutti premi grazie a Vanity Pet, Az Pet e Clinica Veterinaria Tergeste.

Parte delle iscrizioni, come nelle passate edizioni, verrà devoluta all’Astad, rifugio che accoglie cani e gatti abbandonati, presente ieri di corsa anche con un team di 25 volontari. Tutti gli iscritti hanno ricevuto gadget by Isola dei Tesori e Az Pet.