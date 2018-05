Una nuova identità per la Baia di Sistiana

TRIESTE - Una nuova identità riunirà, a partire da quest'anno, tutte le realtà operanti nella meravigliosa Sistiana, nel Golfo di Trieste: queste le parole di Sergio Fari, Presidente di Srs, Servisio Ricreativo di Sistiana Srl. Una premessa inedita, prossima all'inaugurazione del Cantera Social Club che sabato 5 maggio, dalle 23 alle 4, aprirà la Stagione estiva del 2018 con la grande musica 'all'altezza del mare' di Luca Noale e Giovanni Mans. «Insieme alla nuova direzione marketing di Srs - sottolinea Sergio Fari - abbiamo definito un percorso per la valorizzazione della Baia di Sistiana come luogo d'incontro rivolto a molteplici target, che parte dalla creazione della nuova immagine, necessaria a far capire che la gestione dell’offerta turistica, enogastronomica e del divertimento è unica, e prosegue nella definizione di un programma di eventi per diverse tipologie di pubblico». Le danze si aprono quindi sabato 5 maggio tra musica e divertimento per continuare poi il 12 maggio con l'apertura della Caravella e di Castelreggio e del Cohiba Lounge Beach Bar & Bistrot.