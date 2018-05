Via Imbriani, commemorati i caduti del 5 maggio 1945

TRIESTE - Sabato 5 maggio si è svolta la consueta cerimonia per la commemorazione dei caduti del 5 maggio 1945, con la deposizione di una corona d’alloro da parte dell'amministrazione comunale e di un’analoga corona della Lega Nazionale sulla targa commemorativa posta sul palazzo di via Imbriani, angolo Corso Italia.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità locali, il prefetto Annapaola Porzio, le Associazioni combattentistiche e d'arma e per l'amministrazione comunale l'assessore Angela Brandi.