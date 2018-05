Sperona e tampona l’auto della ex. Arrestato per stalking

TRIESTE – Un uomo è stato arrestato con l’accusa di stalking dopo aver speronato la sua ex compagna con l’auto. Il fatto è avvenuto nella zona di via Palatucci dove la Squadra Volante è intervenuta trovando una donna di 46anni che, piangendo, chiedeva aiuto. Gli agenti si sono trovati davanti due auto, una che bloccava l’altra, una donna e un uomo, quest’ultimo visibilmente alterato.

Da quanto ricostruito, i due ex si erano incontrati in un esercizio pubblico della zona per uno scambio di documentazione. L’uomo però ha cominciato a minacciare e ingiuriare, tanto che la donna, sentendosi in pericolo, ha preferito andarsene. L’uomo però non ha desistito e l’ha seguita con l’auto, raggiungendola, tamponandola e bloccandola in mezzo alla strada. L’ex riusciva anche a impossessarsi delle chiavi della donna.

A questo punto sono intervenuti gli agenti della Polizia, trovando le due auto in mezzo alla strada e l’uomo con in mano le chiavi della donna. Una storia sentimentale finita da oltre due anni, che nel febbraio del 2017 aveva già portato la 46enne a sporgere denuncia nei confronti dell'ex per il perdurare di atti considerati persecutori. L’uomo è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari.