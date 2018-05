Musica e bagliori sul mare: il Cantera non delude

TRIESTE - Parte la stagione estiva 2018 per la Baia di Sistiana. Una serata, quella del 5 maggio, a base di buona musica, luci soffuse e intrattenimento. Il mare è protagonista assoluto, rendendo l'atmosfera ancor più coinvolgente e frizzante. Si comincia dall'elegante buffet d'inaugurazione che lascerà spazio poi all'esplosione di danze per i più giovani all'interno del Social Club, grazie al dj set di Luca Noale, Giovanni Mans e Master Dee. Il Cantera, con il suo esordio, alza l'asticella e incrementa sempre più la curiosità di scoprire le date che coroneranno il preannunciato programma innovativo di quella che si prospetta la 'Best Season Ever' per Sistiana.