Passeggiata di Esterno/Giorno, appuntamento con ‘Il Ragazzo Invisibile’

TRIESTE - Sarà tutta dedicata a Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores la Passeggiata di Esterno/Giorno di sabato 12 maggio, un'occasione di scoprire Trieste attraverso i due film che il premio Oscar vi ha ambientato.

SI PARTIRÀ ALLE 11 dalla Casa del Cinema di Trieste in piazza Duca degli Abruzzi e a guidare la passeggiata ci sarà la giornalista Elisa Grando che condurrà il gruppo attraverso il Porto Vecchio raccontando aneddoti e storie legate al set. Con lei anche Francesca Castagna che ha partecipato alla produzione del film come assistente alla regia. La passeggiata farà letteralmente immergere i partecipanti nei set grazie all'utilizzo di visori digitali che operano in realtà virtuale. Il costo della passeggiata è di 10 euro e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a esternogiornots@gmail.com o telefonando a 339.4535962.