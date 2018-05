Trieste, al via il ‘Maggio Dei Libri’

TRIESTE - Dal 1996 l’Unesco ha scelto la ricorrenza del 23 aprile come la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore ed è proprio in questa giornata che da otto anni parte la campagna nazionale di promozione della lettura denominata ‘Il Maggio dei Libri’. Organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco questa campagna si prefigge di promuovere la letteratura sostenendo la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura, riconoscendone quel valore condiviso in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

UN IMPEGNO ANNUALE che valorizza la letteratura promuovendone i vantaggi quali crescita personale, culturale e civile e che vede aderire anche le biblioteche comunali di Trieste con la proposta di molteplici e variegate iniziative, sottolineano la qualifica di Trieste di Città che legge (ottenuta nel 2017 dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la continua promozione e valorizzazione sul territorio di politiche pubbliche di promozione della lettura.

L’INTENTO di questa campagna nazionale e delle iniziative locali è di sancire il valore della lettura valorizzando le biblioteche, il loro patrimonio archivistico e l'occasione per diffondere la cultura ‘del leggere’ nelle scuole e , in generale tra tutti i giovani appassionati delle parole scritte. Attività pensate per tutti coloro che amano i libri, siano essi stampati o digitalizzati.

IL CALENDARIO redatto dalle biblioteche comunali di Trieste per l'anno 2018 prevede una serie di eventi quali incontri, letture, offerte didattiche, vendita straordinaria di libri e di riviste. Novità di quest'anno sarà la presentazione del nuovo Sistema Bibliotecario Giuliano. Presentazione che avverrà il 25 maggio, dalle 16.30 alle 19, alla sala ‘Marco Sofianopulo’ del Museo Revoltella con l'incontro: ‘Piacere … servizio bibliotecario giuliano: richiesta di amicizia’. Tra letture in varie lingue (italiano, sloveno, il serbo), musiche e laboratori, l'incontro vuole evidenziare le peculiarità e il grande patrimonio culturale distribuito tra le varie istituzioni, pubbliche e private. Patrimonio questo caratterizzante e che ha reso, e continua a rendere, unica questa nostra città,... e che il nuovo sistema Bibliotecario metterà a disposizione al pubblico, affinché diventi patrimonio di tutti.

ALTRE INIZIATIVE come ‘Lettori In Fiore’, ‘Bibliopalio’ all'Orto Botanico (la finale con la premiazione il 16 maggio, alle 13) e Incontriamoci #Abassavoce (dal 2 al 29 maggio, incontri di promozione della lettura in famiglia nell'ambito del progetto ‘Nati per leggere’), sono occasioni che mettono in risalto come educatori, studenti e le stesse famiglie possano essere i promotori del piacere di leggere.

LETTORI IN FIORE è la 3. edizione di una manifestazione che si svolge all'Orto Botanico, il 16 maggio, dalle 10 alle 18, e che coinvolge le scuole appartenenti alla rete della Biblioteca Diffusa e le biblioteche di pubblica lettura. Quest'anno la scuola capofila nell'organizzazione è I.C. Dante Alighieri, in collaborazione con il Servizio Biblioteche e Musei e l'associazione Ticonzero. L'evento ha lo scopo di far incontrare gli alunni e le alunne di diverse scuole della città che già si impegnano sul tema della diffusione della lettura. La mattinata è dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. La lettura viene considerata in tutti i suoi aspetti: oltre ad attività legate alla narrazione ci saranno anche attività a partire da libri collegati alla botanica, artistici ecc... Lo spirito dell'iniziativa prevede che ogni attività sia preparata nei mesi precedenti a scuola con il supporto degli adulti, docenti o altri operatori, e sia poi presentata esclusivamente dai ragazzi. Nella convinzione che la condivisione tra pari sia un sistema molto efficace per diffondere il piacere della lettura. Nel pomeriggio invece i protagonisti saranno i più piccoli. I servizi educativi del Comune di Trieste in collaborazione con la Biblioteca Gambini e Nati per leggere organizzeranno letture e laboratori rivolte ai bambini dai 0 ai 6 anni

PARTENDO DALLO SLOGAN del Maggio dei Libri 2018 ‘Vo[G]liamo leggere’, le biblioteche Hortis e Quarantotti Gambini, intendono far uscire e prendere il volo dai loro depositi centinaia di libri e riviste usati e/o doppioni per dar loro nuova vita, cioè nuovi lettori. Si tratta di una vendita straordinaria che si terrà dal 14 maggio, secondo l'orario di apertura in biblioteca Quarantotti Gambini, via delle Lodole 6, e solo nelle giornate del 25 e 26 maggio, dalle 10 alle 19, in Biblioteca Hortis, nella sede di via Madonna del Mare 13. A partire da un euro i cittadini avranno la possibilità di sostenere la loro biblioteca e di portare a casa un libro introvabile o da riscoprire o magari un vecchio bestseller; a prezzo scontato, anche le edizioni della biblioteca. I proventi saranno reinvestiti nell'acquisto di nuovi libri.

IL 17 MAGGIO, alla Biblioteca Q.Gambini, dalle 17 alle 18.30, ‘Il Cibo Raccontato’: la biblioteca ‘commestibile’ fra storie, ingredienti e utensili, per il ciclo ‘Giovedì bibliotechiamoci!’, programma di letture per bambini (dai 4 anni), ragazzi e adulti.

IN CALENDARIO PREVISTI ALTRI EVENTI: il 19 maggio, dalle 10.30 alle 12, al Molo Audace e a seguire nella sede dell'I.R.C.I. Di via Torino 13, ‘Svolemo Insieme’: letture di brani tratti dalle ‘Maldobrie’ e tradotti in LIS in attesa dell'attracco dell'idrovolante presso il Molo Audace e il 21 maggio, dalle 10 alle 13, ‘Passeggiando nella Trieste di Enea Silvio Piccolomini’ passeggiata in Castello di San Giusto in compagnia di letture dalle lettere e dalle opere di Pio II .