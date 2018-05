Al Cafè Rossetti ospite il sassofonista americano James Thompson

TRIESTE - Venerdì 11 maggio per gli Swingin' Friday un graditissimo ritorno al cafè Rossetti: a grande richiesta, reduce dal trionfale Black Cat World Tour con Zucchero e forte delle collaborazioni con grandissimi artisti come Paolo Conte, Ivana Spagna, Stadio, Timoria e Bill Cobham, dalle 21 sarà di scena il sassofonista americano James Thompson che, per una sera, ridarà vita eccezionalmente con il Maestro Stefano Franco al The Dukes of Rhythm Duo per una serata tutta da ballare.

IMPREZIOSITO dalla calda voce di James Thompson, il loro repertorio spazia dai classici di Duke Ellington al soul tipico della Stax degli anni ‘60, al rock’n'roll degli anni ‘50 fino a delle magnifiche reinterpretazioni di canzoni notissime di Jimi Hendrix con delle bellissime armonizzazioni vocali su un tappeto sostenuto dal potente pianismo ritmico di Franco che tiene il groove usando magistralmente un hi-hat amplificato al piede destro e una mano sinistra assolutamente incalzante. Thompson si fonde insieme a Franco con assoli di sax contralto, flauto e blues harp, cantando con il suo stile caldo e ormai leggendario. Un duo di altissimo spessore artistico per una serata a tutto swing .

CON LE SUE INNATE DOTI di entertainer e showman, James Thompson spazia attraverso stili e generi musicali diversi (dal Soul al Blues, dal R&B allo Smooth Jazz), offrendo un sound personale e inconfondibile, con uno stile che si lega al passato pur non trascurando un linguaggio fresco e innovativo rivolto al futuro. James è un personaggio senza eguali dotato di grande creatività: storico sassofonista di Zucchero (sarà impegnato con lui nel Tour 2018 «Wanted - Un’altra Storia»), si dedica costantemente alla composizione di musica che propone nei suoi progetti live insieme a cover ricercate che interpreta con uguale passione, come se gli appartenessero. Quando James è in scena, ironia, humor e tanto groove fanno vivere al pubblico un momento divertente pieno di piacevoli emozioni. Ingresso libero, prenotazione consigliata allo 040.573143.

