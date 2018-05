Per la rassegna “Piacevolmente Carso” arriva un’escursione da Opicina al Monte Grisa

TRIESTE - Per 'Piacevolmente Carso', domenica 13 maggio la cooperativa Curiosi di natura propone un’escursione da Opicina al Monte Grisa, dalle 9.30 alle 13.30: nei boschi, con viste spettacolari su Trieste e il mare, e con letture a sfondo storico e naturalistico. Su una delle passeggiate più amate, circondati da pini, latifoglie e fioriture di timo, euforbie, scotani e ginestre di bosco. Ritrovo alle 9.10 all’Obelisco di Opicina, raggiungibile da Trieste con i bus n. 2/ e 4. Ampio parcheggio al quadrivio di Opicina, tra via Nazionale e la Provinciale 35. L’escursione è per tutti, su un sentiero sassoso in moderata salita: sono consigliate scarpe da trekking o con suola antiscivolo. Al termine possibilità di gustare i 'Sapori del Carso' presso i ristoratori convenzionati dell’Ures, con un buono sconto del 10%.

DOMENICA 27 IN VAL ROSANDRA - L’uscita successiva sarà domenica 27 maggio: 'Sopra la Val Rosandra', da Basovizza al Monte Stena. Tra le fioriture della landa, con un’ampia vista sulla Valle, il mare e l’Istria. Ritrovo alle 9.10 alla Foiba di Basovizza. Quote di partecipazione: 8 euro; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6. È raccomandata la prenotazione. Informazioni e prenotazioni all'email curiosidinatura@gmail.com, al cell. 340.5569374 e sul sito www.curiosidinatura.it

L'iniziativa ha il patrocinio di PromoTurismoFVG, AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop (Unione Europea delle cooperative) ed realizzata in collaborazione con l’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), «Sapori del Carso», e i GIT (Gruppi di Iniziativa Territoriale) di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine.