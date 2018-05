Le Pmi incontrano le grandi imprese: spazio a Flextronics manufacturing Srl

TRIESTE - Proseguono gli incontri che Confindustria Friuli Venezia Giulia organizza per creare occasioni di conoscenza tra Grandi Imprese del territorio e Pmi associate, per agevolare la comprensione delle necessità dei big player e le competenze delle realtà piccole e medie presenti in Venezia Giulia, fornendo loro nuove e possibili opportunità di collaborazione in veste di partner industriali e tecnologici. Il prossimo appuntamento, nella sede di Confindustria Venezia Giulia di via Casali 1 a Trieste, vedrà quale ospite la Flextronics manufacturing Srl, parte della multinazionale Flex, un partner globale in grado di fornire alle imprese un servizio completo, dall’idea alla produzione su volumi, per lo sviluppo di prodotti intelligenti e connessi. Il gruppo spazia dai servizi per la produzione di componenti elettronici per aziende che realizzano reti di telecomunicazioni a componenti necessari all'elettronica di consumo e all'industria computeristica, fino a componentistica necessaria nelle apparecchiature mediche ecc. Inoltre fornisce anche servizi di supply chain, come la realizzazione del packaging e il trasporto delle merci, così come la progettazione del bene e la gestione del processo post-vendita.

L'incontro vedrà l'intervento di Arrigo Apostolidis, Senior Director Business Development di Flex, su 'La società leader nel mondo per soluzioni Sketch to Scale', e di Vincenzio Giudicissi, Director Business Development di Flex Trieste, che racconterà 'Una lunga storia di innovazione'.

'The Age of Intelligence: aiutiamo le imprese a trasformare le idee in soluzioni intelligenti' è il tema della relazione del Senior Director Innovation Services Keith Churches, mentre Stephan Krainer, Senior Supply Chain Manager, parlerà di 'Una catena di approvvigionamento globale per tutti i settori'.

L’incontro, in programma martedì 15 maggio 2018 a partire dalle ore 9.30 nella sede di Confindustria Venezia Giulia in via A. e K. Casali 1 a Trieste, è aperto a tutte le aziende associate, preferibilmente in seguito alla loro registrazione sul sito www.confindustriavg.it. «Abbiamo dato il via a questo ciclo di incontri nell’ultimo trimestre del 2017 per dare alle nostre associate nuove occasioni per fare network e business, proponendo occasioni di matching il cui obiettivo è creare nuove opportunità per le aziende. – ha dichiarato Sergio Razeto, presidente di Confindustria Venezia Giulia – Abbiamo scelto di iniziare dalle aziende più rappresentative della Venezia Giulia, da un lato perché hanno già affrontato percorsi di crescita nazionale e internazionale, e che quindi possono essere da esempio e da stimolo per le PMI per fare altrettanto, dall’altro perché si tratta di realtà che stanno vivendo una fase di espansione e che sono quindi alla ricerca di fornitori con cui relazionarsi per continuare il proprio sviluppo».