Concerti, aperitivi in musica e incontri letterari: Il Café Rossetti guarda sempre più alla cultura

TRIESTE - Il Café Rossetti guarda sempre più alla cultura. È stato presentato il 16 maggio, nel corso di una conferenza stampa, gli Incontri Letterari chiamati ‘Sei autori in cerca del personaggio’. Fino al 15 luglio prevede ben 39 appuntamenti, tra eventi anche ospitati, concerti (il venerdì sera dopo gli spettacoli del Teatro e il sabato prima delle rappresentazioni), un primo esperimento di Aperitivi in musica la domenica mattina e, il giovedì, gli incontri letterari all’ora dell’aperitivo. Era presente in sala anche il pianista di fama internazionale Simone Sala, protagonista del prossimo concerto di sabato 19 maggio alle ore 18.30.

L’INTENDIMENTO DEI NUOVI GESTORI, la Società Cooperativa Sociale Torrenuvola, è guardare alla qualità e alla trasversalità della proposta, in grado di abbracciare il gusto di tutti i frequentatori del teatro e dei cittadini in genere, che non è soltanto gastronomico, ma anche culturale con aperitivi artistici, musicali e letterari, concerti e performance dopo teatro.

TRE I FILONI PRINCIPALI su cui si fonda il progetto ‘Café Rossetti Musica e non solo’: affidato alla Direzione artistica del M° Stefano Sacher che spazia tra musica classica, classica moderna, jazz e pop e ha per titolo C’E’ Musica & Musica; Café Rossetti Jazz Club, a cura del Direttore artistico Stefano Franco, che riprende l’intramontabile tradizione della musica jazz, in particolare dello swing, già per tanti anni suonato nel locale, dal titolo Jazz Club Forever; Café Rossetti Cultura che, non trascurando l’offerta di diretto contatto con autori, personaggi, artisti, operatori culturali così apprezzata dai triestini, privilegia la ricerca di fili conduttori per piccole stagioni monografiche. Per il primo trimestre previsto un primo ciclo di incontri intitolato Largo Giorgio Gaber 2 Sei autori in cerca del personaggio’ideato da Alberto Gaffi (ItaloSvevo editore) che metterà a confronto scrittori guidati nelle loro opere dall’intrigante tema del personaggio da scoprire (da parte loro) e non della storia che lo costruisce (da parte del lettore).

L'intero programma è disponibile, qui.