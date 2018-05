Poste italiane per Trieste: annulli filatelici dedicati al ricreatorio ‘Padovan’

TRIESTE – Poste Italiane dedicherà sabato prossimo due annulli filatelici ad altrettanti luoghi e momenti significativi della storia di Trieste.

IL PRIMO ANNULLO sarà disponibile sabato 19 maggio e ricorderà il 110mo anniversario della fondazione del primo ricreatorio cittadino, intitolato al poeta Giglio Padovan. Il timbro speciale potrà essere richiesto dalle 14 alle 20 nell’ufficio postale temporaneo allestito nella sala Veruda, largo dei Granatieri; l’iniziativa è dell’associazione ex allievi del ricreatorio.

NELLA STESSA GIORNATA DI SABATO 19, sarà possibile richiedere l’annullo dedicato alla rievocazione storica della prima linea aerea commerciale Trieste – Lussinpiccolo. L’annullo sarà disponibile nella sede del museo Istriano dell’Istituto Regionale per la Cultura Istriani, Fiumano, Dalmata dalle 9.30 alle 15.30 (via Torino 8). I due annulli sono realizzati a cura dello Spazio Filatelia di Trieste, via Garatti.