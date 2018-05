A Trieste la nuova edizione di Swing Harbour

TRIESTE - Al via venerdì 18 maggio (fino al 21 maggio) la seconda edizione di Swing Harbour, principale festival swing del nordest organizzato dall'associazione culturale no profit ‘Trieste Swing’. Il festival ospiterà insegnanti da Spagna, Stati Uniti e Slovenia e coprirà le discipline più in voga in Europa della grande famiglia degli swing dances: lindy hop, balboa e shag.

L’EVENTO - Ad arrichire le serate, tutte a accesso controllato per esigenze organizzative, ci saranno i dj set di Yeronimus Kaplan e Gionny Fortyfive, il live di Leonardo Zannier della band di Graz Swingwagon con il fondamentale aiuto di Belinda De Vito alla scenografia

Il Festival si terrà in vari luoghi cittadini, dal Loft, alla Stazione Marittima alla storica sede dei Canottieri Adria fino al Caffè degli Specchi lunedì sera a conclusione della kermesse di musica e ballo.

Il programma è disponibile qui.