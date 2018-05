Celiaci, dalla pratica clinica ai prodotti senza glutine: incontro allo spazio Tcc

TRIESTE - Quanto conosci la celiachia? È un disturbo che oggi, complice la moda del gluten-free, sembra noto a tutti, eppure le conoscenze al riguardo sono ancora poche e confuse. Basti sapere che la maggior parte dei celiaci non sa di esserlo mentre, all’estremo opposto, molte persone rinunciano al glutine nella loro dieta per intolleranze supposte - ma non diagnosticate da un medico - e con il fai-da-te compromettono la possibilità di una diagnosi corretta.

L'INCONTRO - Chiara Zanchi (IRCCS Burlo Garofolo, clinica pediatrica Units) e Irene Fabbro, (azienda Dr. Schär) incontreranno il pubblico, il 25 maggio, dalle 18, allo spazio Trieste Città della Conoscenza (presso la stazione ferroviaria), per chiarire gli aspetti scientifici e medici di questa malattia, fornendo alcune preziose indicazioni per le persone che ne sono colpite. Modera Eleonora Degano, giornalista scientifica freelance. L’incontro, gratuito e aperto, a tutti è co-organizzato con il magazine di scienza online www.oggiscienza.it.

