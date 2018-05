Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox in concerto a Trieste

TRIESTE - Si chiamano Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox e sono lo straordinario collettivo di musicisti statunitensi, amati e acclamati in tutto il mondo per le loro rivisitazioni in chiave vintage dal sapore swing dei più grandi successi contemporanei di pop, rock e R&B. «Musica pop in una macchina del tempo» come ha definito Scott Bradlee, l’ideatore del gruppo fondato nel 2009, che ha già accumulato oltre 950 milioni di visualizzazioni solo sul proprio canale YouTube con più di 3 milioni di iscritti e più 1,5 milioni di like su Facebook.

POSTMODERN JUKEBOX - Forti del successo dei giorni scorsi all’Auditorium Parco della Musica di Roma, gli Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox hanno annunciato due nuovi concerti in Italia del loro «Back in Black & White Tour»: il 9 dicembre al Teatro Apollonio di Varese e il 10 dicembre al Politeama Rossetti di Trieste, unico appuntamento nell’intero Triveneto. I biglietti per il concerto di Trieste saranno in vendita dalle 10 di venerdì 18 maggio online su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Rossetti.

GLI SPETTACOLI dei Postmodern Jukebox portano sui palcoscenici di tutto il mondo una band piena di musicisti di talento, con cantanti eccezionali e tonnellate di sorprese proprio vicino al pubblico. L’esperienza non è mai la stessa due volte, grazie alle nuove canzoni, combinazioni dei membri che danno svolte uniche ad ogni spettacolo. La band non vede l’ora di trascinare con il suo esclusivo tocco vintage e retrò ai più grandi successi contemporanei, reinventandoli e spaziando dallo swing al doo-woop, fino al ragtime. Per coloro che conoscono i Postmodern Jukebox tramite i loro video, l’esperienza dello show dal vivo è totalmente di un altro livello: è una festa anni ’20 che renderebbe orgoglioso perfino il Grande Gatsby, mischiata con una notte swing anni ’60 al Rat Pack, una piccola anima Motor City e un po’ di classico rock. Un concerto dei Postmodern Jukebox è una miscela unica di talenti e personalità che rende lo spettacolo sempre divertente, fresco e emozionante. Il concerto di Trieste è organizzato dall’agenzia VignaPR in collaborazione con ilRossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.