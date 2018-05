Concorso fotografico ‘Arte o scienza?’: manca poco alla scadenza

TRIESTE - C'è ancora un mese per iscriversi al concorso fotografico ‘Arte o Scienza? Immagini dalla ricerca’, aperto a studenti, ricercatori e scienziati attivi nelle Università, nei laboratori e nei centri di ricerca. Fino il 15 giugno è possibile iscriversi tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it, per partecipare con immagini prodotte nell'ambito della ricerca fisica, medica, biologica o tecnologica alle quali, oltre a un significato scientifico, possa essere attribuito un valore artistico.

IL CONCORSO, giunto alla nona edizione, è organizzato da Immaginario Scientifico e Università di Trieste nell’ambito del Protocollo ‘Trieste Città della Conoscenza’, e vuole esplorare e valorizzare le contaminazioni tra arte e scienza, due espressioni solo apparentemente distanti dell’ingegno umano. Le immagini che si ottengono nei laboratori di ricerca si rivelano spesso di una bellezza inattesa e stupefacente, sia in termini di qualità che dal punto di vista della composizione e dell’armonia di forme e colori: in una parola, piccole opere d’arte. Perché allora non esporle in una mostra? Fra le immagini che perverranno infatti (ogni concorrente può partecipare con un massimo di 5 opere), una commissione giudicatrice composta da esperti di ambito scientifico e artistico selezionerà fino a 30 foto, che saranno stampate su supporto rigido ed esposte in una mostra che avrà luogo nell’autunno 2018. L’autore dell’opera più meritevole si aggiudicherà inoltre un premio in denaro valore di 500 euro, offerto da Utilgraph. Oltre a incoraggiare nuove forme di creatività, l’iniziativa si propone come un’occasione per promuovere l’universo della ricerca, e far luce sul microcosmo dei molteplici, spesso sconosciuti, studi scientifici che vengono portati avanti giorno dopo giorno all’interno di atenei, accademie e laboratori di tutto il mondo.

Per informazioni: 040 224424, info@immaginarioscientifico.it