Paolo Polidori nuovo vicesindaco di Trieste

TRIESTE - Il sindaco Roberto Dipiazza ha firmato oggi (martedì 29 maggio) il decreto di nomina a vicesindaco di Paolo Polidori. Già stato designato nei giorni scorsi assessore alla Polizia locale, Sicurezza e Protezione civile, Grandi eventi e Famiglia, Paolo Polidori subentra a Pierpaolo Roberti che ha lasciato l'esecutivo comunale per entrare a far parte nella giunta regionale del Friuli Venezia Giulia guidata da Massimiliano Fedriga. Il decreto di nomina sarà comunicato ufficialmente nel corso della seduta del Consiglio comunale di Trieste in programma mercoledì 30 maggio, dalle 19.