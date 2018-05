Appuntamento all'Immaginario Scientifico per 'toccare' la scienza con mano

TRIESTE - Sarà aperto anche sabato 2 e domenica 3 giugno l'Immaginario Scientifico di Trieste, a Grignano: dalle 10 alle 18 sarà possibile scoprire la scienza toccandola con mano e vivendola in prima persona, fra apparati interattivi, splendide immagini e visite al planetario.

NELLO SPAZIO FENOMENA, dove è ‘vietato non toccare’, ci si muove liberamente fra il Tornado di vapore e gli Specchi acustici, si può entrare in una bolla di sapone o in un caleidoscopio, oppure scatenare un vortice d'acqua, fotografare la propria ombra o cimentarsi in curiosi giochi matematici.

NELLO SPAZIO DEDICATO ALLE MULTIVISIONI, Kaleido, ci si ‘immerge’ nella scienza grazie a bellissime immagini e musiche coinvolgenti. Questa domenica, la Sotto lo stesso cielo permette di fare un viaggio virtuale da polo a polo, attraverso il nostro variegato pianeta, alla scoperta delle diverse zone climatiche, dei paesaggi, delle faune e delle culture umane. La multivisione è anche un’occasione per conoscere alcuni segreti del tempo, per riflettere sul delicato equilibrio climatico del mondo che ci ospita e su come il nostro esserne abitanti lo influenzi.

NEL PLANETARIO DEL MUSEO, ogni ora si può partecipare a una visita guidata, alla scoperta dei segreti della volta celeste e delle costellazioni visibili nel cielo di Trieste di questo periodo dell'anno.

Per informazioni: 040224424 o www.immaginarioscientifico.it