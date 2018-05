Fondazione Teatro Verdi di Trieste: il gruppo Allianz entra come socio fondatore permanente

TRIESTE - Il gruppo Allianz entra come socio fondatore permanente e main sponsor della Fondazione Teatro Verdi di Trieste. L'annuncio è stato fatto oggi, nella sede dell'ente lirico giuliano, dal sovrintendente Stefano Pace, dal presidente e sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, assieme ai vertici di Allianz, l'ad Giacomo Campora e il direttore generale Maurizio Devescovi. Il contributo del gruppo assicurativo sarà di 300 mila euro all'anno per 5 anni, oltre ai 100 mila euro già impegnati per la tournee giapponese del lirico, nell'autunno 2019. "Una presenza importante - ha commentato Pace - che garantisce un sostegno pluriennale e la condivisione e continuazione delle nostre linee culturali".