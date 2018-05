Il Museo del Mare sarà ospitato dal Porto Vecchio (© )

TRIESTE - I magazzini 24 e 25 del Porto Vecchio di Trieste saranno ristrutturati e riqualificati per ospitare il Museo del Mare, trasferendolo dall'attuale sede di via Campo Marzio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del presidente Massimiliano Fedriga. Lo schema di accordo esecutivo che verrà sottoscritto tra la Regione Fvg e il Comune di Trieste.

Il progetto di recupero, in un'unica fase, prevede una spesa di 23 milioni di euro sui 50 assegnati dal Ministero dei beni culturali alla Regione nel 2016 per avviare la riconversione dell'area portuale e che, oltre al museo, prevede altre opere quali il restauro del pontone gru "Ursus", la ristrutturazione del Magazzino 26. Le procedure di gara per l'appalto verranno avviate entro marzo 2019. La Regione, beneficiaria dei contributi del Ministero, garantirà il flusso delle risorse al Comune che, in qualità di soggetto attuatore, assume l'incarico di stazione appaltante. Si prevede di concludere i lavori entro il 2023.