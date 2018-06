Trieste, grave infortunio sul lavoro: operaio si ferisce al volto con una sega circolare

TRIESTE - Si è ferito al volto con una sega circolare: grave infortunio sul lavoro nella mattinata del primo giugno, a Trieste.

L’INFORTUNIO - L’incidente, le cui cause sono in fase di accertamento, è avvenuto all’interno di un cantiere che si trova in via Manzoni, al civico 4, attorno alle 10.30. Dalla centrale Sores di Palmanova sono state inviate sul posto un’automedica e un’ambulanza. I sanitari, preso in carico il tecnico gravemente ferito, lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Cattinara. Sul posto anche le forze dell’ordine.