Benvenuta Estate: al via la prima edizione

TRIESTE - Una mostra mercato con esposizione creativa dedicata all'ingegno artistico nelle sue più svariate forme e materiali pensata per i triestini rimasti in città in occasione della Festa della Repubblica e per i numerosi turisti in visita, che si svolgerà dalle ore 8 alle ore 20 nelle giornate del 2 e 3 giugno che ci avvicinano all’avvio della bella stagione. Si intitola ‘Benvenuta Estate’ l'evento a ingresso libero, organizzato dall'associazione Arti in Piazza in Piazza Piccola e nel Sottoportico del Comune di Trieste, che animerà il centro storico della città con una trentina di espositori che presenteranno le proprie creazioni artistiche fatte rigorosamente a mano con passione e dedizione (sculture con minerali, pittura su pietra, cucito creativo, oggetti creati con resine e materiali poveri o riciclati). L'evento si svolgerà in una location decorata in maniera originale e accurata, con addobbi ispirati al mare, che saprà stupire i visitatori creando una particolare atmosfera d'allegria.

LA MANIFESTAZIONE - Novità di questa manifestazione, un Laboratorio creativo per i bambini dove poter sviluppare il proprio talento artistico e uno speciale angolo dedicato ai giochi di un tempo, quelli insomma che facevano i nostri nonni in strada: dal porton al salto della corda fino ai tappi e i piattelli. L’intento dell'associazione, che si concretizza soprattutto attraverso questi eventi, è quello di favorire lo sviluppo e promuovere la diffusione della creatività e dell'ingegno artistico locale, offrendo la possibilità a numerosi creativi di esporre le proprie creazioni rigorosamente ‘fatte a mano’. Per mezzo di questi appuntamenti, oltre a valorizzare l'ingegno creativo in ogni sua forma e genere e a promuovere il riciclo creativo e la trasformazione artistica di materiali grezzi o di recupero – spiegano gli organizzatori - si vuole rendere partecipe il pubblico, divertendolo e coinvolgendolo. Gli appuntamenti promossi dal sodalizio rappresentano quindi un'occasione di svago per chiunque sia alla ricerca di qualcosa di unico e originale e per rendere indimenticabile la visita alla città di Trieste. Prossimamente avranno luogo altre manifestazioni dedicate alla creatività e ispirate a diversi temi, a seconda della stagione. Il programma completo è disponibile sulla pagina facebook ‘Artiinpiazza’ e presso la sede dell'evento, dove verranno distribuiti inoltre dei piccoli omaggi a tutti i visitatori.