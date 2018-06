Trieste: al via la 25° edizione di ‘Bioest’

TRIESTE - Un quarto di secolo, e praticamente una sorta di ‘nozze d'argento’ con la città; ma, nonostante ‘l'età’, con un programma che si presenta sempre ricco di interessanti appuntamenti e iniziative, mantenendosi fedele più che mai all'originaria ispirazione ambientalista e alla scelta per la Natura, per la Salute in un senso più ampio di armonia con il Tutto, per il biologico e per un'economia solidale e a misura d'uomo, in uno spirito di testimonianza e di volontariato: attorno a questi confermati cardini si colloca la 25° edizione di ‘Bioest’, l'annuale fiera dei prodotti naturali e delle associazioni ambientaliste che si svolgerà sabato 2 e domenica 3 giugno, nella tradizionale ‘sede’ del Parco di San Giovanni, e che è stata illustrata in Municipio alla presenza dell'Assessore comunale al Commercio ed eventi correlati e al Volontariato Lorenzo Giorgi, dei referenti dell'associazione promotrice Tiziana Cimolino e Sergio Senni e di Giuliano Gelci di Arci Servizio Civile.

BIOEST 2018, che sarà ufficialmente aperta - come sempre a ingresso libero - sabato mattina alle 10, si presenta - è stato spiegato nel corso della conferenza stampa – come un'edizione particolarmente ricca, con oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia, ma anche dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. E come da consuetudine, accanto alla proposta e vendita di prodotti di molti produttori locali ‘a chilometro zero’ e di ‘biologico di prossimità’, vi saranno molteplici iniziative ‘per tutti i gusti e le età’. Solo per citare alcuni spunti e ‘suggerimenti’, si tratterà di bioenergetica, ‘biomerenda’ e, ancora per i bambini, pedagogia steineriana e laboratori vari; e poi biomusica, biocosmesi, yoga, fiori di Bach, campane tibetane, tai chi chuan e karate; danze greche di diversi gruppi e coro della Comunità Greco Orientale di Trieste (va rilevato infatti che quest'anno la presenza greca al Bioest sarà particolarmente significativa); e ancora due concerti folk e di musica irlandese con due gruppi locali (i ‘Drunken Sailors’ e i ‘Country Irish Blue Krass’) nonché incontri sull'orticoltura familiare e sull'apicoltura. Infine, tra gli eventi più attesi e particolari, il convegno ‘La Matrice Rotonda’ dedicato a ‘I Saperi della placenta. Un viaggio tra fisiologia, simbologia e scienza’, promosso da ‘La Casa di Caterina’ con medici e operatori della nascita.

NOVITA’ di questa edizione del 25° la presenza di numerosi esponenti della cosiddetta ‘Land Art’, corrente artistica che prevede l'uso quasi esclusivo di materiali naturali o di riciclo: una vera e propria ‘manifestazione dentro la manifestazione’ - è stato spiegato – con l'intervento di un folto gruppo di artisti di questa tendenza (detta anche Earth Art o arte ecologica) che si esprimeranno creando delle opere che potranno venir allestite nel Parco, potendo anche eventualmente permanere quale memoria della manifestazione. I ‘Land Artist’, infatti, recuperano il legame con la natura non con uno scopo ornamentale o romantico ma intervenendo su di essa, modificandola e lasciando un marchio personale del loro ‘passaggio’. Alla base vi è l'interesse verso un mondo ancora incontaminato, nella consapevolezza di un sempre più forte snaturamento del paesaggio dovuto alla corsa tecnologica. A tale proposito verrà allestito uno specifico laboratorio per adulti per imparare i rudimenti di questa disciplina artistica e uno per bambini, procedendo alla raccolta dei materiali, alla valutazione del paesaggio di collocazione e, infine, all’allestimento dell'opera.

SPAZIO, A ‘BIOEST 2018’, anche per un’anteprima con la presentazione del cortometraggio ‘Alone – La solitudine prima di noi’ (a cura dell'associazione #MaiDireMai - #NikoliRekčNikoli), nonché per le attività di associazioni giovanili legate all'ambiente, al ben-essere e al servizio civile, con l'ARCI Servizio Civile. I principali momenti della manifestazione saranno trasmessi in diretta in streaming da Radio Fragola (FM 104.500-104.800, www.radiofragola.com). Al fine di agevolare l'accesso alla fiera e il parcheggio delle auto sarà garantita la presenza di steward. Le persone con ridotta mobilità avranno a disposizione degli spazi riservati.

Informazioni e Programma completo su www.bioest.org e sulla pagina Facebook.