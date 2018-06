Vigili del Fuoco: carenza di organico in Fvg

TRIESTE - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha incontrato a Trieste il direttore del Comando regionale dei Vigili del Fuoco, Loris Munaro, e il comandante provinciale del dipartimento di Udine, Alberto Maiolo, che gli hanno rappresentato una situazione di carenza di organico rispetto alle reali necessità del territorio. In particolare, Munaro ha evidenziato l'opportunità di creare distaccamenti operativi a Latisana e Grado in vista del periodo estivo per garantire un pronto intervento nelle località balneari più frequentate del Friuli Venezia Giulia. A questo proposito, Fedriga ha evidenziato che, non appena nominato il nuovo sottosegretario al ministero degli Interni, gli scriverà per informarlo della situazione al fine di assicurare una presenza capillare dei Vigili del Fuoco in regione.