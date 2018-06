Sviluppo cognitivo e relazionale: a Trieste nasce il 'Villaggio per Crescere'

TRIESTE - Un 'Villaggio per Crescere'. E' il nome della struttura inaugurata il 6 giugno dove bambini e genitori potranno, con il supporto di educatori, trascorrere assieme 'tempo di qualità', in attività come lettura, musica, gioco, allo scopo di promuovere lo sviluppo cognitivo e socio-relazionale dei piccoli da zero a sei anni e rafforzare nel contempo le competenze genitoriali degli adulti.

L'iniziativa è stata promossa dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste in collaborazione con la Fondazione Generali The Human Safety Net, l'organizzazione a favore delle comunità del Gruppo Generali. Il Villaggio per Crescere si trova in spazi messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria, a integrazione dei servizi territoriali già presenti. Trieste è la prima città dove viene inaugurata una struttura del genere, ma presto l'iniziativa verrà estesa ad altri centri.