Aeroporto Fvg: nessuna offerta per la vendita del 45%

TRIESTE - Nonostante un forte interesse manifestato, non è stata depositata alcuna offerta per il bando di gara europeo con cui la società Aeroporto Friuli Venezia Giulia aveva messo in vendita il 45% del capitale sociale, per un valore di 40,4 milioni di euro. Alla scadenza, il 6 giugno, alle 12, "non sono arrivate delle offerte", ha confermato il dg della società, Marco Consalvo, durante una conference call, come riporta l'Ansa. Una delle ragioni di questo risultato sarebbe, secondo quanto è stato spiegato dai vertici della società, il fatto che gli operatori erano interessati a ottenere immediatamente la maggioranza del pacchetto azionario senza attendere i 3 anni previsti dal bando di gara. A questo proposito è stato citato l'esempio dello scalo di Klagenfurt (Austria) la cui maggioranza assoluta è stata venduta oggi a privati. "Noi abbiamo ricevuto un grossissimo interesse da parte di più operatori - ha puntualizzato Consalvo - c'è stato un interesse altissimo", e tre operatori in particolare hanno chiesto accesso alla documentazione.