I giardini del Ben-Essere’ appuntamento alla CasaViola

TRIESTE - Giovedì 7 giugno dalle 10 alle 11.30, in via Fabio Filzi 21/1 alla CasaViola – Associazione Goffredo de Banfield si terrà il primo dei due appuntamenti gratuiti ‘I giardini del Ben-Essere’ con la botanica Silvia Peruzzo. L’incontro è rivolto alle persone che si prendono cura (caregiver) di un malato di Alzheimer e altre demenze. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione allo 040/362766 o scrivendo a casaviola@debanfield.it.

DURANTE I LABORATORI verranno offerte prime nozioni di botanica, per saper riconoscere le principali famiglie di piante alle nostre latitudini, scoprire le loro caratteristiche e i possibili usi in cucina. Si forniranno indicazioni sulla corretta scelta, messa a dimora e consociazione delle diverse specie, per poterle coltivare sul balcone o in giardino, fornendo lo spunto per svolgere la stessa attività a casa, condividendola con i famigliari. Verranno inoltre date preziose indicazioni sui diversi modi in cui molte piante riescono ad apportare benefici specifici e sulle loro peculiari proprietà Si alterneranno momenti teorici-discorsivi a momenti pratici in cui sarà possibile, insieme all’insegnante, trapiantare e manipolare alcune piante prese ad esempio. Creata dall’Associazione Goffredo de Banfield, CasaViola è un progetto che offre gratuitamente informazione e formazione, sostegno psicologico, percorsi personalizzati di benessere ai familiari di persone affette da demenze.

Per informazioni e prenotazioni: casaviola@debanfield.it | www.debanfield.it |