Premio Stampacchia a un ricercatore della Sissa rientrato in Italia dopo un periodo in Francia

TRIESTE - Da Lione a Trieste per continuare gli studi sul calcolo delle Variazioni, Teoria Geometrica della Misura e sulle Equazioni a Derivate Parziali. E' Guido De Philippis, associato di analisi Matematica alla Sissa di Trieste, il vincitore del Premio internazionale Guido Stampacchia 2018, assegnato ogni tre anni da International School of Mathematics "Guido Stampacchia" e da Unione Matematica Italiana.

Per De Philippis il premio si aggiunge al Gioacchino Iapichino (Accademia Nazionale Lincei; 2012), al Carlo Miranda (Accademia Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli; 2014) e al Ems (European Mathematical Society; 2016). Lo Stampacchia è però tra i primi ricevuti dopo il rientro in Italia. "Uno dei motivi principali che mi ha portato a prendere la decisione di tornare in Italia è l'altissimo livello della Sissa e l'ottimo contesto scientifico in cui condurre la mia ricerca", ha spiegato.