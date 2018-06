Al castello di Miramare e nei giardini ‘segreti’ musica e degustazioni

TRIESTE – Secondo appuntamento sabato 9 e domenica 10 giugno per un’estate all’insegna della musica di Wunderkammer nell’ambito delle ‘Zaubergarten’: concerti in giardini e in dimore intriganti. Il programma proposto da Marco Casonato alla viola da gamba e Gianluca Geremia alla tiorba si intitola ‘Sola andata per l’Europa’, un viaggio in musica in cui protagonista è la Viola da Gamba e la storia della sua breve ma fortunata esistenza, tra i secoli XVI e XVIII. Il concerto si terrà sabato in un giardino segreto di Trieste alle 20 - e replica domenica 10 giugno, sempre alle 20 al Castello di Miramare.

A entrambe si accede esclusivamente tramite prenotazione scrivendo a hausmusik@wunderkammer.trieste.it oppure telefonando al numero 3703071812.