Sperimentiamo con l'acqua, all'immaginario Scientifico di Trieste

TRIESTE - La scienza non è acqua, ma l'acqua è scienza! Domenica 10 giugno alle ore 11.00 e alle 15.00 all'Immaginario Scientifico di Trieste adulti e bambini (da 5 anni in su) potranno partecipare assieme al laboratorio per famiglie ‘Acqua-fun’, dedicato proprio all'elemento per noi più indispensabile (e divertente!).

BASTERANNO SEMPLICI STRUMENTI, oggetti, e naturalmente la nostra amica acqua, per provare e vedere con i propri occhi le caratteristiche e le potenzialità di questo liquido. Come cambiano le proprietà dell'acqua quando è calda o quando è fredda? Come funzionano i vasi comunicanti? Fra esperimenti su pressione, densità, galleggiamento e tensione superficiale, il laboratorio sarà un'occasione per imparare in famiglia come si comporta l'acqua dal punto di vista fisico. Il costo del laboratorio è di 7 euro a partecipante. È consigliata l'iscrizione, che si effettua tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it (pagina ‘Le attività del mese al science centre di Trieste’).

DOMENICA 10 GIUGNO dalle 10 alle 18 si potranno visitare anche le sezioni museali dell'Immaginario Scientifico: in Fenomena ci sono gli ‘exhibit hands-on’ da provare, manipolare e sperimentare, per scoprire la scienza attraverso l'esperienza diretta. Ogni ora nel planetario Cosmo si possono fare visite guidate alle stelle e ai pianeti così come si vedono dalle nostre zone in questo periodo dell'anno. Nello spazio Kaleido ci si potrà immergere nelle emozionanti immagini della multivisione De Revolutionibus, che traccia la storia della scienza fino ai nostri anni, quando scoperte e invenzioni si succedono a ritmo sempre più serrato. Proprio in questi giorni si ricorda l'inizio dell'avventura di Spirit, il rover lanciato su Marte il 10 giugno 2003 e raggiunto l'anno dopo dal gemello Opportunity. Grazie a essi gli scienziati hanno trovato le prove della presenza, in passato, di acqua liquida sul pianeta rosso.