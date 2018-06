Proseguono a Trieste gli imperdibili concerti della Fazioli Concert Hall

TRIESTE - Si terrà a Trieste domenica 10 giugno al Ridotto del Verdi il secondo appuntamento con i giovani talenti selezionati da Fazioli Pianoforti, nell’ambito della rassegna Winners: un doppio concerto con i pianisti Nicola Pantani, vincitore del Premio ‘Alfredo Casella’ e Francesco Granata, vincitore del Premio Venezia. Suoneranno per l’occasione ‘Quadri da un’esposizione’ di Modest Musorgskij e Préludes, premier livre di Claude Debussy. I concerti sono il frutto della collaborazione che lega la prestigiosa casa costruttrice di pianoforti a coda e da concerto di Sacile con alcuni importanti concorsi pianistici.

LE PRENOTAZIONI a Trieste sono già aperte, basterà inviare una mail alla Società dei Concerti (amministrazione@societadeiconcerti.net riportando nominativo e contatto telefonico). I Biglietti prenotati potranno essere ritirati solo la sera del concerto dalle 19:30 alle 20:15. Sarà possibile acquistare I biglietti anche senza prenotazione la sera dei concerti direttamente presso la Sala del Ridotto del Teatro Verdi. Costo del biglietto: intero 15 Euro; ridotto Soci della Società dei Concerti (Stagione 2017/2018, under 35 a 10 Euro). I biglietti dei concerti aperti ai non Soci sono disponibili anche in prevendita on line sul circuito Vivaticket (Ticket Point in Corso Italia). Gli Under 25 pagano 5 euro.