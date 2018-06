'Piattelli in beneficienza': buon successo per la gara in località Noghere

TRIESTE - Ottimo successo, sabato 9 e domenica 10 giugno, nel campo di tiro sito a Muggia, in località Noghere, per la gara benefica 'Piattelli in beneficienza', organizzata dalla 'Steel Angels' in collaborazione con 'Pegoraro sport' e con la Società Triestina Tiro a Volo.

LO SCOPO DELL'EVENTO - Queste due giornate sportive patrocinate dal Comune di Trieste sono state la 'prima tappa' del Trofeo 'La Serenissima' (la seconda tappa si svolgerà sul campo di tiro di Dogaletto di Mira dal 8 al 9 settembre 2018) organizzato con la collaborazione del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) e della Federazione Italiana della Caccia. La gara era articolata sulla specialità percorso di caccia in pedana su due campi per un totale di 50 piattelli, suddivisa in cinque categorie: Tiratori, Cacciatori Tiratori, Cacciatori, Neofiti, Ladies e Juniores. E’ stato applicato il regolamento Fitav alla presenza dei direttori di Tiro direttori Luciano Piuca, Roberto Saincich, Tullio Benedetto, Mauro Zerial. L’obiettivo raggiunto, è stato quello di unire lo sport allo stare assieme tra famiglie, senza mancare nel consueto contributo con un po’ di solidarietà verso i bambini che hanno bisogno di cure mediche. Le quote d’iscrizione infatti, sottratte le spese di organizzazione, sono andate devolute a favore dell’Associazione ABC (bimbi chirurgici) dell’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste.

I VINCITORI PER CATEGORIA - La gara ha dato questo responso: Categoria Tiratori: 1° Luigi Pegoraro, 2° Mauro Zerial, 3° Massimiliano Paluello. Cacciatori Tiratori: 1° Stefano Dosmo, 2° Ugo Cernecca, 3° Gianpaolo Benedetti. Categoria Cacciatori: 1° Fabio Abbrescia, 2° Walter ARGENTI, 3° Massimo Suriano. Categoria Neofiti: 1° Salvatore Di Toro, 2° Andrea Martelanz, 3° Giovanni Tius. Categoria Ladies: 1° Silvia Ellero, 2° Joanna Busolini. Infine nella categoria Juniores il vincitore è stato Alessio Saincich. Alla fine della gara una bella dimostrazione di obbedienza, con gli allievi della scuola del Centro Cinofilo Scuola per Cani. Presenti alla premiazione il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il Segretario Provinciale del Sap Lorenzo Tamaro. La manifestazione oltre ad una buona partecipazione di tiratori ha visto una buona presenza di spettatori.