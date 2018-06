Trieste: l’Artistica ’81 quarta in serie A

TRIESTE - L’Artistica ’81 Trieste conclude la serie A con un quarto piazzamento a Torino e grazie al sesto posto nella classifica generale su 24 formazioni partecipanti, mantiene la permanenza nel più importante campionato nazionale, dove gareggia da ben 16 anni.

LA PROSSIMA STAGIONE - Il prossimo anno la squadra sarà in A1, dopo la rinnovata composizione che prevede nel 2019 la serie A1, A2, B1 e B2. Un campionato lungo, quello concluso il 9 giugno, che ha messo in campo per le triestine un team quasi completamente rinnovato. A capo del gruppo sempre l’instancabile Federica Macrì, trascinatrice delle compagne, che a quasi 28 anni, 16 dei quali passati proprio a competere in A1, si è rivelata ancora un’atleta fondamentale e in grado di fronteggiare anche le ginnaste molto più giovani. Ma tutte hanno dato il loro apporto importante, per chiudere una stagione che, rispetto agli anni passati, si è protratta più a lungo. Le ginnaste sono cresciute gara dopo gara, dimostrando grandi capacità e la voglia di rimontare, fino al risultato finale, che ha premiato impegno, caparbietà e bravura di tutte.

IL CAMPIONATO - Il campionato 2018 è stato vinto ancora una volta dalla Brixia Brescia. Nel 2019 per ogni serie le squadre in tutto ad affrontarsi saranno otto. Per l’Artistica ’81 il lavoro in palestra non si ferma, dopo la fine dei corsi e il saggio, continueranno gli allenamenti per le squadre agonistiche oltre ai corsi estivi e agli stage, che ogni anno portano a Trieste, nella sede di via Vespucci, società di ginnastica artistica da tutta Italia.