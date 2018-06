Mare, inquinamento e plastica. Ass. Roberti: "Una responsabilità di tutti"

TRIESTE - «La concomitanza della Giornata mondiale degli oceani conferisce a questa iniziativa un significato di ulteriore rilievo rispetto a un tema, come quello del mare e dei rischi connessi all'inquinamento delle acque, di fronte al quale sono chiamati tutti, dalle istituzioni al singolo cittadino, a intervenire correggendo abitudini e comportamenti scorretti i cui effetti, in termini ambientali, rischiano di pagarli i nostri figli».

MARE NORDEST - Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, oggi a Trieste in occasione dell'apertura dell'evento «Mare Nordest - il mare sostenibile tra ricerca, turismo e divulgazione», una tre giorni arrivata alla sua settimana edizione che si tiene fino a domenica 8 giugno e presenta un nutrito programma di appuntamenti, tra i quali - oltre a una serie di incontri dedicati al tema del mare - anche un'operazione di pulizia dei fondali antistanti Piazza dell'Unità d'Italia.

PRESENTI STUDENTI ISTITUTO NAUTICO - La manifestazione, promossa dall'associazione Trieste Sommersa Diving, vede anche il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Nautico, con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della sostenibilità ambientale e dell'inquinamento marino provocato in particolare dalla plastica.

INQUINAMENTO PLASTICA - L'assessore, ringraziando gli organizzatori per "l'opera meritoria" di aver posto l'attenzione su un argomento tanto attuale quanto rilevante per il futuro dell'ecosistema del pianeta, ha sottolineato come l'inquinamento da plastica provochi, oltre alla formazione sui nostri mari di vere e proprie isole di rifiuti, anche la presenza "invisibile" negli oceani di miliardi di microparticelle che entrano nel circolo alimentare contaminando l'organismo umano.

LA CENTRALE IDRODINAMICA - Lo stesso Roberti, che nella giornata di oggi ha anche partecipato ai lavori di EMODnet (Open data sul mare per un futuro sostenibile, realizzato da Regione e Ogs), ha rimarcato come il luogo che ospita la manifestazione - la Centrale idrodinamica del Porto vecchio - rappresenti un anello di congiunzione con il prestigioso appuntamento che vedrà, nel 2020, Trieste capitale europea della scienza e che avrà proprio nell'antico scalo la sua sede.

PARCO NAVALE - Infine l'assessore ha ricordato il progetto del Parco navale che, una volta realizzato, «a impatto ambientale zero offrirà alla città di Trieste una significativa opportunità di sviluppo economico incrementando ulteriormente il turismo».

MARE FONTE DI ECONOMIA - Presente all'evento odierno anche l'assessore all'Innovazione del Comune di Trieste, Serena Tonel, la quale, ribadendo la vocazione scientifica della città, facendo riferimento alla ricerca ha prefigurato un possibile scenario futuro in cui proprio il mare possa diventare una fonte di economia sostenibile per il territorio.