Furto con destrezza ed evasione: 20enne bosniaca finisce nei guai

TRIESTE - Nel tardo pomeriggio di venerdì 8 giugno, un militare della stazione carabinieri di Trieste-Rozzol, mentre passeggiava, libero dal servizio, per le vie del centro cittadino, ha notato la presenza di B.E., 20enne bosniaca, conosciuta per numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio.

RUBATO UN PORTAFOGLIO - Il militare, senza farsi scoprire, decideva di seguire la donna che, con fare sospetto, entrava e usciva da alcuni esercizi commerciali di viale XX Settembre, guardando insistentemente in direzione dei registratori di cassa, fin quando, giunta all’interno della gelateria De Martin e fingendo di allacciarsi le scarpe, si abbassava e con un gesto fulmineo agguantava il portafoglio dalla borsa di una cliente, celandolo quindi sotto i propri indumenti, per poi guadagnare rapidamente l’uscita dall’esercizio. Il carabiniere, senza mai perderla di vista, la tallonava per alcuni metri, bloccandola e facendosi consegnare quanto poco prima trafugato, poi restituito alla malcapitata vittima.

LA DONNA HA TENTATO LA FUGA - La giovane straniera, colta nella flagranza del reato di furto con destrezza, è stata dunque arrestata e condotta agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lunedì 11 giugno, i carabinieri di Trieste-Rozzol, recatisi nell’abitazione della donna per condurla in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto, ne hanno constatato l’evasione, avviando immediatamente le ricerche che, dopo due giorni, hanno consentito di individuarla e trarla nuovamente in arresto, questa volta in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in seguito dell’evasione. La donna è stata, quindi, condotta al Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, poiché deve rispondere dei reati di furto con destrezza ed evasione.