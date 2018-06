Lavori sulla pavimentazione delle vie Diaz e Cadorna

TRIESTE - Il Comune di Trieste informa che, a partire da lunedì 18 giugno, si provvederà al rifacimento della pavimentazione delle vie Diaz e Cadorna ,con interventi di risanamento dei tratti più deteriorati e con posa di membrane elastomeriche. Si provvederà anche alla pulizia delle caditoie e al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. I lavori inizieranno dalla via Diaz a partire da via Mercato Vecchio e avranno una durata prevista di una decina di giorni. Per quanto riguarda la viabilità, sarà assicurata la normale circolazione dei mezzi del servizio pubblico mentre il traffico privato verrà deviato lungo la viabilità adiacente. Per cercare di evitare i possibili disagi, auspicando la collaborazione della cittadinanza, si invitano gli automobilisti ad utilizzare percorsi alternativi.