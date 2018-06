Appuntamento con il mercatino di beneficenza dell'Inner Wheel club Trieste

TRIESTE - Venerdì 15 e sabato 16 giugno, dalle 9 alle 19, in piazza Piccola, alle spalle del palazzo municipale di piazza Unità d'Italia, si terrà il mercatino di beneficenza promosso dall'Inner Wheel Club Trieste per raccogliere fondi a favore della mensa dei poveri dei frati di Montuzza e della Comunità di San Marino al Campo.

LA MANIFESTAZIONE BENEFICA, co-organizzata dal Comune con la Inner Wheel Club Trieste, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nella sala giunta del municipio, alla quale sono intervenuti l'assessore al commercio, eventi correlati e volontariato, Lorenzo Giorgi, la presidente dell'Inner Wheel Club Trieste, Anna Maria Cossutti, e il presidente della Comunità di San Martino al Campo, Claudio Calandra di Roccolino. «Per fortuna che ci sono sempre persone che dedicano il loro tempo e le loro fatiche a chi è in difficoltà e siamo ben lieti di sposare questa iniziativa - ha detto l'assessore Giorgi - confermando anche il costante impegno per snellire le pratiche burocratiche soprattutto quanto ci si trova davanti al volontariato». Ringraziando il Comune, nella persona dell’Assessore Giorgi e dei suoi collaboratori, la presidente Cossutti ha spiegato come, a conclusione di quest’anno sociale, si sia pensato di effettuare un mercatino benefico dell’usato per destinare l’intero ricavato alla mensa per i poveri dei Frati di Montuzza e alla Comunità di San Martino al Campo. «E ci auguriamo - ha concluso - che questa nostra iniziativa possa avere un buon risultato per il bene dei beneficiari».

IL MERCATINO DI BENEFICENZA proporrà oggetti e biancheria per la casa, abiti vintage, borse, bigiotteria, libri ecc. Venerdì e sabato l'iniziativa benefica potrà contare su tre stand messi a disposizione dall'Associazione Arti in Piazza, mentre anche domenica avrà la possibilità di avere uno spazio all'interno del tradizionale mercatino dell'antiquariato.