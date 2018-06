Fine settimana, la Polizia ha controllato 300 persone e 1.300 veicoli

TRIESTE - E’ stata una settimana caratterizzata da un’intensa attività di controllo del territorio da parte del personale della Polizia di Stato di Trieste. Gli equipaggi della Squadra Volante della Questura, dei Commissariati e del Reparto Prevenzione Crimine provenienti da Padova, infatti, hanno concentrato la loro attenzione soprattutto sulle piazze e sugli esercizi commerciali più affollati della città insieme alle zone periferiche.

Sono state controllate 301 persone, di cui 88 con precedenti di Polizia; sono stati effettuati 7 posti di controllo e complessivamente 1.355 vetture e mezzi verificati mediante il sistema di rilevazione automatizzata delle targhe. Una persona straniera è stata indagata per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale; 29 i controlli amministrativi effettuati per lo più presso locali di ristorazione e di animazione e un bar di via Settefontane è stato chiuso ai sensi dell’articolo 100 del Tulps.

Anche in settimana proseguiranno questi controlli che hanno la finalità di prevenire, di sanzionare e reprimere condotte che mettono a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché possono arrecare disturbo alla quiete pubblica e che di fatto impediscono una convivenza civile.